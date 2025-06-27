PARI о благотворительности: «Занимаясь ей, мы вносим вклад в развитие общества и реагируем на социальные вызовы»

В букмекерской компании PARI рассказали, почему БК занимается благотворительностью.

«Занимаясь благотворительностью, мы вносим вклад в развитие общества, реагируем на социальные вызовы и создаем условия для активного образа жизни не только для наших сотрудников, но и для наших подопечных.

Мы хотим быть примером устойчивого бизнеса, который думает не только о сегодняшнем дне, но и о будущем – и для себя, и для окружающих», – заявил директор по коммуникациям и устойчивому развитию БК PARI Алексей Бабичев.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис