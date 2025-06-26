Гвардиола выиграл 8 матчей подряд на КЧМ с общим счетом 28:0. 3.20 – «Сити» победит «Ювентус» и не пропустит

«Ювентус» и «Манчестер Сити» встретятся на клубном чемпионате мира.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола выиграл 8 последних матчей на КЧМ с общим счетом 28:0. В каждой встрече сыграла фора (-1,5).

Букмекеры дают 3.20 на победу «Сити» над «Ювентусом» всухую и такой же коэффициент на победу с форой (-1,5).

Матч состоится 26 июня, начало – в 22:00 по Москве.

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