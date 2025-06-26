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Россиянин поставил 1,65 млн рублей на ничью в матче «Ювентус» – «Ман Сити»

Клиент БК PARI поставил крупную сумму на клубного чемпионата мира.

Беттор поставил 1,65 миллиона рублей на ничью в матче 3-го тура группового этапа между «Ман Сити» и «Ювентусом» по коэффициенту 3.80.

В случае успеха чистый выигрыш россиянина составит 4,6 миллиона рублей.

Игра состоится 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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