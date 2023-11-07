ЦСКА сгорел «Трактору» 0:4 и отстает от «Динамо» на 11 очков, но остается букмекерским фаворитом Западной конференции

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ЦСКА проиграл «Трактору» в регулярном чемпионате КХЛ.

Московский клуб пропустил четыре безответные шайбы на домашней арене. Перед игрой армейцы шли фаворитами за 1.65, на победу «Трактора» давали 4.30.

Несмотря на поражение, ЦСКА остается главным претендентом на победу в Западной конференции по версии букмекеров за 3.20.

Шансы «Динамо», опережающего ЦСКА на 11 очков, оцениваются в 4.00. Далее идут «Локомотив» (6.00), «Спартак» (6.00) и СКА (7.00).

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4 комментария

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Огюст
То , что Ска не будет победителем Запада думаю уже и болельщикам Ска понятно на 100 % , а болельщикам других команд давно уже на все 200% !
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catcher69
пора эффективному манагеру на мороз !!!!!!!!!!
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вован63
ЦСКА деревянные лошадки🐎
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catcher69
Ответ Огюст
То , что Ска не будет победителем Запада думаю уже и болельщикам Ска понятно на 100 % , а болельщикам других команд давно уже на все 200% !
когда 8 из 11 попадают в плофф учитывая что 2 из 3 оставшихся еле ноги переставляют то было бы глупо думать что-то другое...
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