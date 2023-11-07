ЦСКА сгорел «Трактору» 0:4 и отстает от «Динамо» на 11 очков, но остается букмекерским фаворитом Западной конференции

ЦСКА проиграл «Трактору» в регулярном чемпионате КХЛ.

Московский клуб пропустил четыре безответные шайбы на домашней арене. Перед игрой армейцы шли фаворитами за 1.65, на победу «Трактора» давали 4.30.

Несмотря на поражение, ЦСКА остается главным претендентом на победу в Западной конференции по версии букмекеров за 3.20.

Шансы «Динамо», опережающего ЦСКА на 11 очков, оцениваются в 4.00. Далее идут «Локомотив» (6.00), «Спартак» (6.00) и СКА (7.00).

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