В марте Хачанов впервые в карьере обыграл Циципаса. Сегодня он снова победит за 2.38

Стефанос Циципас встретится с Кареном Хачановым в 1/4 финала турнира в Париже.

В марте россиянин впервые в карьере победил Циципаса. До этого греческий теннисист выиграл шесть личных встреч подряд.

Поставить на победу Хачанова в сегодняшней игре можно за 2.38. Успех Циципаса дают коэффициент 1.58.

Матч состоится 3 ноября и начнется в 17:30 мск.

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