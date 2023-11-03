У «Атлетико» 6 побед подряд. С «Лас-Пальмасом» тренд продлится за 1.66
«Лас-Пальмас» сыграет с «Атлетико» в 12-м туре Примеры.
Клуб из Мадрида победил в шести последних матчах. В сегодняшней игре тренд продолжится за 1.66.
На победу «Лас-Пальмаса» дают 5.80, ничья идет за 4.00. Три последние личные встречи завершились разгромными победами «Атлетико».
Матч состоится 3 ноября и начнется в 23:00 мск.
Можно ли футболистам АПЛ ставить на баскетбол? А боксерам можно ставить на свою победу? Давайте проверим
Комментарии