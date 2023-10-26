Бой между Алексеем Папиным и Сосланом Асбаровым состоится 28 октября в Москве

Российские боксёры Алексей Папин (15-1, КО 14) и Сослан Асбаров (4-0, КО 1) 28 октября на московской «ЦСКА Арене» проведут очный поединок в первом тяжёлом весе. Этот бой возглавит очередное шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге», организованное «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Федерации бокса России.

До решения об исключении российских и белорусских боксёров из рейтингов WBC Папин занимал первую строчку и был обязательным претендентом на пояс в первом тяжелом весе. Сейчас Папин находится на седьмой позиции в рейтинге WBA. В последнею бою Папин 29 октября 2022 года техническим нокаутом во втором раунде победил боснийца Дамира Бельо.

Сразу после того поединка состоялась первая дуэль взглядов между Асбаровым и Папиным. И вот сейчас состоялось официальное объявление сроков проведения этого ожидаемого противостояния.

Мастер спорта международного класса по боксу Асбаров, известный по выступлениям на голых кулаках, одержал четыре победы в четырех поединках, в том числе и над Дмитрием Кудряшовым. В последнем бою Асбаров в марте текущего года в Дубае большинством решений судей победил американца Брэндона Глентона.

Папин и Асбаров входят в топ-4 рейтинга российских боксёров первого тяжелого веса на авторитетном портале BoxRec.

«Я ждал этого. Наоборот, только вдохнул. Это ощущение, что намечается бой, что сейчас начнется подготовка. Я очень рад. Мы провели четвертый стердаун, у меня никогда такого не было. Я в принципе своих соперников столько не видел ни перед боями, ни после боев. А здесь уже снова он. Асбаров – хороший боксёр с сильным характером, который он показывал в своем последнем поединке против Глентона. Казалось бы… В середине боя он где то там подломился, устал. Но в концовке собрался и забрал. Это говорит о его характере. Я должен в принципе всегда выигрывать. Нет определенный причин. Чемпион — не звание, а стиль жизни», – сказал Папин.

«Двух месяцев до боя для меня достаточно. Я не был разобран настолько, чтобы мне приходилось по полгода приходить в форму. Главное — подойти к бою без травм. Папин – хороший спортсмен, боксёр, человек, семьянин. Профессионально относится к своей работе. Поэтому мы так же серьёзно готовимся и настраиваемся. Знаем, на что он способен. Для меня это принципиальное противостояние. Если я выхожу в ринг, то в первую очередь хочу доказать всё самому себе. Когда два мужика выходят на ринг, то они в любом случае сделают всё возможное, чтобы одержать победу, какой бы бой это не был. Кто бы не стоял передо мной, я обязан и должен выиграть. Цель только одна — победа», – заявил Асбаров.

Генеральным партнером октябрьского события выступит букмекерская компания «Лига Ставок».