У «Спартака» 6 побед в 6 матчах. Успех с «Сочи» за 1.74 сделает клуб лидером Запада

«Сочи» встретится со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды играли между собой два дня назад – москвичи победили со счетом 5:2.

Букмекеры ожидают, что сегодня исход повторится. На победу «Спартака» дают коэффициент 1.74, ничья идет за 4.60, а успех «Сочи» – за 4.00.

«Спартак» шесть матчей подряд побеждает в основное время в регулярном чемпионате. В случае победы над «Сочи» москвичи поднимутся на первое место в Западной конференции.

Матч состоится 18 октября. Начало – в 19:30 мск.

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