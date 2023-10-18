Бразилия потеряла статус фаворита отбора ЧМ-2026. За первое место Аргентины дают 1.65

Сборная Бразилии проиграла Уругваю (0:2) в квалификации ЧМ-2026.

Бразильцы опустились на третье место в турнирной таблице южноамериканского отбора на мундиаль. Отставание от лидирующей Аргентины составляет пять очков.

Букмекеры перестали верить, что команда Фернандо Диниза займет первое место в отборе.

Ставки на победу аргентинцев в квалификации принимаются за 1.65, на бразильцев – за 2.50. Далее идут Уругвай (12.00) и Колумбия (20.00).

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