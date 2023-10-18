Бразилия потеряла статус фаворита отбора ЧМ-2026. За первое место Аргентины дают 1.65

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Сборная Уругвая по футболу Ставки на спорт квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Сборная Бразилии проиграла Уругваю (0:2) в квалификации ЧМ-2026.

Бразильцы опустились на третье место в турнирной таблице южноамериканского отбора на мундиаль. Отставание от лидирующей Аргентины составляет пять очков.

Букмекеры перестали верить, что команда Фернандо Диниза займет первое место в отборе.

Ставки на победу аргентинцев в квалификации принимаются за 1.65, на бразильцев – за 2.50. Далее идут Уругвай (12.00) и Колумбия (20.00).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как работают ставки в лайве? Какие особенности и стратегии?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абдул Абакаев
как будто до этого, нынешнего триумфатора ЧМ и Копы должны были котировать ниже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий