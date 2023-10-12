Испания 6 матчей подряд громит дома соперников в отборе к Евро. С Шотландией тренд продолжится за 3.15

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Сборная Испании примет Шотландию в рамках квалификации к Евро-2024.

Испания победила с крупным счетом в шести последних матчах на своем поле в квалификации к чемпионатам Европы.

Поставить на победу испанцев в матче с Шотландией с форой (-2,5) можно за 3.15.

Матч состоится 12 октября в Севилье. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.

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