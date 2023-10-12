В ЦУПИС заработала система самоограничений: бетторы могут навсегда установить себе запрет на ставки
Единый ЦУПИС запустил сервис «Ответственная игра», который позволяет игрокам установить ограничения по суммам депозитов или запретить их на определенный срок.
Теперь бетторы, которые испытывают проблемы с азартом, смогут ограничить свою активность у всех легальных российских букмекеров в одном месте.
В личном кабинете ЦУПИСа каждый игрок может ограничить размер максимального депозита, размер операции за определенный период, а также любую активность. Самоисключение возможно как на определенный период, так и навсегда.
«Значительная часть людей испытывает сложность с самоконтролем в азартных играх. По нашей оценке, около 15% игроков хотели бы на время ограничить себя в игре или закрыть счет.
Для тех, кто заметил у себя признаки зависимости от игры, есть правила самоисключения — игроку можно ограничить доступ к игре при переходе установленного им порога», – сообщается на сайте Единого ЦУПИС.
Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?
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