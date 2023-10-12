Житель Калифорнии сорвал джекпот лотереи Powerball, выиграв 1,73 миллиарда долларов

11 октября игрок из Калифорнии выиграл второй по величине джекпот в истории лотереи Powerball, сообщает Daily Mail.

Билет с выигрышными номерами 22, 24, 40, 52, 64 и Powerball 10 принес его обладателю 1,73 миллиарда долларов. До этого было проведено 35 розыгрышей лотереи без победителей.

В Powerball играют в 45 американских штатах. Шанс угадать номера всех шести шаров составляет 1 к 292,2 млн.

В ноябре 2022 года Эдвин Кастро из Калифорнии выиграл самый крупный джекпот в истории лотереи в размере 2,04 млрд долларов.

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