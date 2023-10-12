Школьник украл 2 млн рублей у родителей, чтобы потратить в онлайн-казино (Baza)

Подросток из Москвы потратил 2 миллиона рублей из сбережений родителей на онлайн-казино.

«В конце августа 16-летний Георгий играл в компьютерном клубе, когда к нему подошла компания знакомых и предложила заработать. Предложение звучало просто: пойти в гости к другу и поиграть там в онлайн-казино.

Георгий решил, что настало его время: парень зашёл домой и вытащил 2 млн рублей из заначки родителей на строительство дома. Затем подросток завёл деньги на аккаунт, начал крутить рулетку, но насладиться игрой у него не получилось: внезапно в квартиру к другу вернулся отец, и все ребята быстро ушли.

Придя домой, Георгий заметил, что аккаунт заблокирован. Кто-то сменил пароль. Парень вспомнил, что впопыхах он не разлогинился, и, видимо, кто-то из его знакомых получил доступ к деньгам. Проведя небольшое расследование, Георгий выяснил, что деньги забрал Илья.

Подросток договорился с ним встретиться, но встреча прошла совсем не так, как планировал Георгий. Вместе с Ильёй в машине сидели трое взрослых, которые представились сотрудниками ФСБ и налоговой.

«Старшие» разъяснили Георгию, что Илья ему ничего не должен, а скорее наоборот: это сам Георгий должен ещё 1 млн рублей.



Подростку удалось убежать от странных взрослых. Деньги ему никто не вернул, а сам парень побоялся рассказывать о ситуации родителям. 8 октября, когда Георгий занимался в зале, ему позвонила мама. Голос у женщины был очень злой, да и сама она была настроена агрессивно.

Объяснялось это просто: мама решила проверить, как там деньги, отложенные на строительство дома. В конце концов Георгию пришлось всё рассказать, причём не только родителям, но и полицейским», – сообщает Baza.

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