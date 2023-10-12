Сборная России не побеждает с марта, но идет фаворитом в матче с Камеруном

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Россия и Камерун проведут товарищеский матч в Москве.

Команда Валерия Карпина идет фаворитом у букмекеров. Победа сборной России оценивается в 2.10. Поставить на ничью можно за 3.35, на победу Камеруна дают коэффициент 3.60.

От команд не ждут много голов – тотал меньше 2,5 идет за 1.62. Ставка «обе забьют» сыграет с коэффициентом 2.00.

Игра состоится 12 октября на «ВТБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Сборная России отстранена от международных турниров и играет только товарищеские матчи. Национальная команда не побеждает с марта – тогда был обыгран Ирак (2:0).

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