Посещаемость сайтов российских букмекеров в сентябре почти достигла 100 млн пользователей

Совокупный трафик легальных российских букмекерских компаний в сентябре 2023 года вырос на 3,6% и составил 99,6 млн пользователей, следует из данных сервиса Similarweb.

Лидером по объему трафика в сентябре остался «Фонбет» (+20,24%). Благодаря существенному росту посещаемости вторую строчку в топе сохранил Winline (+57,05%).

Больше всех трафик вырос у Winline (+57,05%). Наибольшая просадка по итогам сентября зафиксирована у BetBoom (-73,66%), из-за чего букмекер покинул не только верхнюю тройку, но и ТОП-5.

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