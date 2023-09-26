Управляющий партнер PARI считает, что в сентябре легальные букмекеры примут рекордные 100 млрд рублей депозитов

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Управляющий партнер компании PARI Дмитрий Сергеев в рассказал в телеграм-канале о статистике депозитов в сентябре:

«Судя по нашим цифрам сентября, прогнозирую, что легальный рынок букмекерских услуг в интернете преодолеет рекордную планку в 100 млрд. депозитов рублей за сентябрь, даже несмотря на укороченный, 30-дневный месяц.

Это подтверждает мой апрельский прогноз про один триллион за 2023 год! Причем триллион получится сделать даже уже без «земли».

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1 комментарий

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А сколько примут не очень легальные?)
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