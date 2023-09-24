Беллингем забивал в пяти из шести матчей за «Реал», на гол «Атлетико» – 3.20

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Сегодня мадридское дерби – «Атлетико» против «Реала». 

Джуд Беллингем в великолепной форме: в Ла Лиге пять голов в пяти турах (не смог забить только «Сосьедаду» неделю назад). В Лиге чемпионов победный гол «Униону» и мяч за сборную шотландцам в товарищеском матче.

Сегодня на гол «Атлетико» выставлен коэффициент 3.20, при этом обычно его мяч котируется за 2.00.

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