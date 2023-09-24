«Эмполи» – единственный клуб из топ-5 без забитых голов, на продолжение серии коэффициент 2.20

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В новом сезоне забили 95 из 96 клубов пяти топовых европейских чемпионатов. У «Кальяри», «Удинезе» и «Лас-Пальмаса» – по 1 голу, а (0:12) – показатель по забитым и пропущенным мячам у «Эмполи» в Серии А. При этом они забивали в Кубке Италии.

Сегодня игра с «Интером» и несколько ставок: миланцы победят и не пропустят – 2.44.

Последняя команда из топ-5 забьет свой гол – 1.68 / не забьет – 2.20.

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