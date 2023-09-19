Коэффициент на победу «Црвены Звезды» в первом тайме матча с «Ман Сити» доходил до 101.00

«Црвена Звезда» повела по итогам первого тайма в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Сербский клуб отличился на 45-й минуте, нанеся свой первый и единственный удар за первый тайм.

Отметим, что до забитого гола коэффициент на победу «Звезды» в тайме доходил до 101.00 – такой давал букмекер Bet365. Победа «Сити» в первой половине встречи оценивалась максимум в 1.45.

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