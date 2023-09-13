Суперкомпьютер Opta просимулировал Лигу чемпионов 10 тысяч раз. «Сити» и тут фаворит, но разница с букмекерскими прогнозами существенна

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Opta просимулировала сезон Лиги чемпионов 10 тысяч раз, предложив усредненный результат. Так, титул «Сити» почти в четыре раза вероятнее чемпионства любой другой команды. У букмекерских контор разрыв скромнее: 

«Ман Сити» – 3.30
«Бавария» – 6.50
«Реал» – 10.0

При этом победа «Барселоны» возможна с вероятностью 3,2% - лишь девятый показатель среди всех команд, меньше чем у «Наполи», «Интера», «Лейпцига» и «МЮ». У букмекеров «Барса» – пятый фаворит в линии за 15.00.

«Реалу» дают всего 24,4% на выход в полуфинале и котируют ниже «Арсенала». По мнению аналитиков букмекерских контор «Реал» сыграет в полуфинале за 3.20. Третьим фаворитом на победу по мнению Opta является «Арсенал» (8,7% против 6% у «Реала»).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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5 комментариев

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Виталий Ан
Никогда похоже я не оценю Барсу 9. Всегда пока я смотрю футбол( а это 20+ лет) она опасна. Даже при самых плохих обстоятельств она опасна. В прочем как и Реал тоже. И как болельщик Сити(не могу назвать себя фанатом) всегда понимаю опасность этих клубов. Но в то же время уверен, что АПЛ лучшая лига мира.
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Mykytka
Приятно видеть Арсенал в числе топ 3 фаворитов, но кажется, что отсутствие опыта в ЛЧ сыграет свою роль. Четвертьфинал будет неплохим результатом для начала.
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jordy
Думал "озеф" это и есть букмекерская контора, а это оказывается opta на русской раскладке.
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Fona
Ответ Виталий Ан
Никогда похоже я не оценю Барсу 9. Всегда пока я смотрю футбол( а это 20+ лет) она опасна. Даже при самых плохих обстоятельств она опасна. В прочем как и Реал тоже. И как болельщик Сити(не могу назвать себя фанатом) всегда понимаю опасность этих клубов. Но в то же время уверен, что АПЛ лучшая лига мира.
Сколько еще Барсе нужно опозориться, чтобы перестали верить?)
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Александр Фадин
Ответ jordy
Думал "озеф" это и есть букмекерская контора, а это оказывается opta на русской раскладке.
Да. Спасибо!
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