Суперкомпьютер Opta просимулировал Лигу чемпионов 10 тысяч раз. «Сити» и тут фаворит, но разница с букмекерскими прогнозами существенна

Opta просимулировала сезон Лиги чемпионов 10 тысяч раз, предложив усредненный результат. Так, титул «Сити» почти в четыре раза вероятнее чемпионства любой другой команды. У букмекерских контор разрыв скромнее:

«Ман Сити» – 3.30

«Бавария» – 6.50

«Реал» – 10.0

При этом победа «Барселоны» возможна с вероятностью 3,2% - лишь девятый показатель среди всех команд, меньше чем у «Наполи», «Интера», «Лейпцига» и «МЮ». У букмекеров «Барса» – пятый фаворит в линии за 15.00.

«Реалу» дают всего 24,4% на выход в полуфинале и котируют ниже «Арсенала». По мнению аналитиков букмекерских контор «Реал» сыграет в полуфинале за 3.20. Третьим фаворитом на победу по мнению Opta является «Арсенал» (8,7% против 6% у «Реала»).

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