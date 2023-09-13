«Такие призы должны быть на каждом турнире!»

9 сентября на Кубке губернатора Санкт-Петербурга гольфист Игорь Корниенко оформил hole-in-one на 16 лунке (дистанция: 143 метра) на поле клуба Петергоф. Приз от компании Лига Ставок составил 300 тыс.рублей!

«Hole-in-one для любого гольфиста – это вершина игры. – рассказал спортсмен Игорь Корниенко после игры. – В каждом турнире, если вы смотрите и знаете гольф, то на лунках с hole-in-one стоят хорошие призы. И все следят за этими пар-3 с надеждой, что кто-то попадет в эту маленькую лунку. Мне невероятно сегодня повезло. Замечательный клуб, замечательный флайт, замечательная погода. Мяч летел как стрела, приземлился в трех метрах и красиво зашел в лунку.

Это мой первый официальный hole-in-one на соревнованиях, и я рад, что Лига Ставок благодарит гольфистов за хорошую игру! Я желаю, чтобы такие прекрасные призы были на каждом турнире! Я всем желаю испытать эти эмоции от своего собственного hole-in-one!»

20 – 22 сентября в гольф-клубе «Пестово» пройдет финал «Кубка Лиги Ставок 2023» . Приз от «Лиги Ставок» за hole-in-one на 13 лунке составит 5 млн. рублей! Следите за новостями с полей!