Большинство игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Ман Сити» в матче с «Кристал Пэлас»

14 декабря в 16-м туре АПЛ состоится матч между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем». Встреча пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне и начнется в 17:00 мск.

После 15 туров команды расположились в топ-4 таблицы чемпионата. «Ман Сити» с 31 баллом находится на втором месте. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла три матча подряд и сократила отставание от лидирующего «Арсенала» до двух очков.

«Кристал Пэлас» с 26 баллами занимает четвертую строчку. У команды Оливера Гласнера две победы в чемпионате подряд.

В середине недели «Сити» и «Пэлас» удачно сыграли в еврокубках. Манчестерцы обыграли «Реал» (2:1) в Лиге чемпионов, а лондонцы были сильнее «Шелбурна» (3:0) в Лиге конференций.

«Сити» не проигрывает «Пэласу» в семи последних матчах в АПЛ – четыре победы и три ничьи. Но предыдущая очная встреча в финале Кубка Англии-2024/25 завершилась в пользу столичной команды – 1:0.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей игры гостей. Поставить на «Ман Сити» можно с кэфом 1.96 , на «Кристал Пэлас» дают 3.90 , на ничью предлагают 3.80.

Эксперты склоняются к тому, что встреча будет результативной. На три мяча и более в матче можно поставить за 1.73 , на два гола и менее предлагают 2.14.

Игроки БЕТСИТИ уверены в успехе команды Гвардиолы. 90% от всех ставок на исход пришлось на «Сити», на ничью отдано 7%, на «Кристал Пэлас» – 3%.