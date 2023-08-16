Оппозиция Ганы предложила захватывать госучреждения на фоне повышения налога на ставки

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После введения нового закона на ставки в Гане, игроки должны будут передавать 10% от любой выигранной суммы правительству в виде налога. Лидер молодежного крыла оппозиции Джордж Аддо назвал политику руководства страны «обременительной, несправедливо сказывающейся на молодежи страны и индустрии ставок в целом».

Так же оппозиция намерена «пикетировать Министерство финансов и занимать правительственные учреждения по всей стране, пока власти не станут считаться с мнением народа». 

Около 97% от всего объема ставок на Суперкубок в БК «Пари» приходится на «Ман Сити». Самая крупная – 642 тысячи

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