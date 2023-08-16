Около 97% от всего объема ставок на Суперкубок в БК «Пари» приходится на «Ман Сити». Самая крупная – 642 тысячи

16 августа победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и обладатель Лиги Европы «Севилья» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА.

Букмекеры практически не сомневаются в итоговой победе «Сити», аналитики БК «Пари» дают примерно 80% вероятности. Ставки на триумф англичан по итогам 90 минут принимаются по коэффициенту 1.45, что соответствует приблизительно 67% вероятности.

Клиенты PARI ожидаемо ставят на победу «Сити» – около 97% от всего объема ставок на исход встречи приходится на англичан. Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую встречу – 642 000 рублей на победу «Манчестер Сити» в основное время по коэффициенту 1.45

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Неймар в «Аль-Хилале» = личный самолет и условия, как у Роналду. А что по коэффициентам?

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии? Выше Малкома котируют только Роналду и Бензема