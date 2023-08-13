«ПСЖ» вернул Мбаппе в состав. Букмекеры сразу предложили линию на «Золотую бутсу» Лиги 1

Руководство «ПСЖ» после матча 1-го тура с «Лорьяном» (20 ударов – 0 голов, 0:0) провело с Мбаппе очередные переговоры о продлении контракта. Но уже с новыми условиями: «ПСЖ» все так же хочет продлить Килиана до лета 2025-го, но включив в новый контракт гарантию перехода в «Реал» летом 2024-го.

После этого «ПСЖ» объявил о возвращении Мбаппе к тренировкам с командой. Переход в «Реал» этим летом теперь вряд ли состоится – а значит, можно ставить на «Золотую бутсу» Лиги 1 для Мбаппе за 2.50

Именно Мбаппе становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции в четырех последних сезонах.

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