На победу «Зенита» над «Ростовом» повысился коэффициент – с 1.76 до 1.95. Сегодня ростовчанам разрешили выпускать новичков

«Ростов» принимает «Зенит» во втором туре РПЛ. За сутки до игры коэффициент на победу гостей составлял 1.76. Перед матчем он повысился до 1.95.

«Ростов» в первых турах РПЛ и Кубка России не мог задействовать новичков из-за запрета ФИФА. Однако в день игры против «Зенита» регистрационный бан был снят.

В итоге «Ростов» заявил Романа Акбашева, Илью Ваханию, Алексея Ионова, Кирилла Столбова, Данилу Сухомлинова, Евгения Чернова и Мохаммада Мохеби.

Из них Ионов и Чернов попали в стартовый состав на игру с «Зенитом». Все остальные кроме Кирилла Столбова остались в запасе.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

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