В матче «Крылья Советов» – «Динамо» забито четыре гола к 39-й минуте, верх зашел за 2.64 к этому времени

«Крылья Советов» и «Динамо» встречаются в Самаре во втором туре РПЛ. На восьмой минуте счет открыл Арсен Захарян, через 22 минут его удвоил Константин Тюкавин, а на 35-й минуте отличился Фернандо Костанца – 2:1 в пользу «Динамо».

Перед игрой коэффициент на ТБ2.5 составлял 1.72. В итоге три гола было забито меньше чем за тайм. На 39-й минуте отличился Федор Смолов – ТБ3.5 оценивался в 2.64.

«Динамо» выиграло первый тайм со счетом 3:1.

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