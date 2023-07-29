В матче «Крылья Советов» – «Динамо» забито четыре гола к 39-й минуте, верх зашел за 2.64 к этому времени

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«Крылья Советов» и «Динамо» встречаются в Самаре во втором туре РПЛ. На восьмой минуте счет открыл Арсен Захарян, через 22 минут его удвоил Константин Тюкавин, а на 35-й минуте отличился Фернандо Костанца – 2:1 в пользу «Динамо».

Перед игрой коэффициент на ТБ2.5 составлял 1.72. В итоге три гола было забито меньше чем за тайм. На 39-й минуте отличился Федор Смолов – ТБ3.5 оценивался в 2.64.

«Динамо» выиграло первый тайм со счетом 3:1.

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4 комментария

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Виктор Родный
Ответ Игорь Чернецов
Тюка забил красивый гол но, нападающий должен продолжать движение к воротам после удара. От перекладины мяч мог остаться в поле.... Есть куда расти Косте и вырабатывать в себе "ИНСТИНКТ УБИЙЦЫ". Удачи!
Давай не будем придираться. Игра супер, влетает всё. Все красавцы, дави КрыС!
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Игорь Чернецов
Тюка забил красивый гол но, нападающий должен продолжать движение к воротам после удара. От перекладины мяч мог остаться в поле....
Есть куда расти Косте и вырабатывать в себе "ИНСТИНКТ УБИЙЦЫ".
Удачи!
+1
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Игорь Чернецов
Странное зрелище. Такое впечатление что Динамо играет без центральных защитников.((
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Игорь Чернецов
Ответ Виктор Родный
Давай не будем придираться. Игра супер, влетает всё. Все красавцы, дави КрыС!
Не придираюсь, это пожелание.
Хочется видеть супер форварда.
Например такого каким был у нас Вели Касумов.Ещё до игры все уже знали что он забьёт))
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