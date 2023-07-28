Руководство «Формулы-1» шантажирует владельцев казино и ресторанов. Требуют до $2,25 млн за вид на трассу
В ноябре в Лас-Вегасе впервые пройдет Гран-При «Формулы-1». Трасса будет проходит внутри города.
Таким образом, у многих ресторанов, клубов и казино откроется вид на гонку. Поэтому руководители «Формулы» хотят получить с них деньги.
Формула простая: $1,5 тыс. за каждого посетителя, вне зависимости от того, сколько из них реально будут наблюдать за гонкой. Так, клубы вместимостью 1500 человек получили от «Формулы-1» чек на $2,25 млн.
В случае отказа, террасы и окна планируют завесить баннерами. Кроме того, посетителей заведений будут слепить прожекторами.
Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников
Впрочем, ничего удивительного, одни бизнесмены жалуются на других таких же бизнесменов