Руководство «Формулы-1» шантажирует владельцев казино и ресторанов. Требуют до $2,25 млн за вид на трассу

В ноябре в Лас-Вегасе впервые пройдет Гран-При «Формулы-1». Трасса будет проходит внутри города.

Таким образом, у многих ресторанов, клубов и казино откроется вид на гонку. Поэтому руководители «Формулы» хотят получить с них деньги.

Формула простая: $1,5 тыс. за каждого посетителя, вне зависимости от того, сколько из них реально будут наблюдать за гонкой. Так, клубы вместимостью 1500 человек получили от «Формулы-1» чек на $2,25 млн.

В случае отказа, террасы и окна планируют завесить баннерами. Кроме того, посетителей заведений будут слепить прожекторами.

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