Руководство «Формулы-1» шантажирует владельцев казино и ресторанов. Требуют до $2,25 млн за вид на трассу

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В ноябре в Лас-Вегасе впервые пройдет Гран-При «Формулы-1». Трасса будет проходит внутри города.

Таким образом, у многих ресторанов, клубов и казино откроется вид на гонку. Поэтому руководители «Формулы» хотят получить с них деньги.

Формула простая: $1,5 тыс. за каждого посетителя, вне зависимости от того, сколько из них реально будут наблюдать за гонкой. Так, клубы вместимостью 1500 человек получили от «Формулы-1» чек на $2,25 млн.

В случае отказа, террасы и окна планируют завесить баннерами. Кроме того, посетителей заведений будут слепить прожекторами.

Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников

Раздел «Ставки» на Sports.ru

7 комментариев

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Назар Игорь
Это не шантаж, это бизнес.
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United_LP
Свободная Америка
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ffmp
Буду защитником дьявола, но эти господа на что жалуются то, которые и так построили бизнес на дойке народа. Заплати за услуги тех, кто приведет аномальное количество посетителей на твое заведение со своего кармана, а не города. Была тут статья, что отличие от Монако, Сингапура и Баку в том, что организация Вегаса является коммерческим, а не инициативой города/страны. Им нужно полностью окупить вложения, в том числе на покупку земли и постройку инфраструктуры на 200 лямов. С хера ли отели вдоль трассы поднимают цену, а когда Либерти угрожают им если не заплатят взнос, то идут жаловаться. Такая же история с казино и ресторанами. И почему прикидываются дураками типа «а будут же те, кто просто так пришел, им то что делать, сидеть под прожекторами??». Уверен на 100% что места под даты гп забронированы уже сейчас и даже если будут такие посетители, они составят от общего объема клиентов менее 5%, максимум 10%. 1500$ это еще небольшая сумма относительно цены билета, учитывая что самые дешевые билеты которые были распроданы в ноябре стоили ровно столько, а самые доступные сейчас стоят 6800$.
Впрочем, ничего удивительного, одни бизнесмены жалуются на других таких же бизнесменов
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TravenS
Так то сами на штраф нарвутся)
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Максим Макеев
свинство конечно полное от Либерти , но странно не подоить тех,кто итак приехал потерять денежки за рулеткой🙃
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LeChat Ostrowski
мне кажется, именно в Лас Вегасе весь этот денежный паноптикум должен выйти на иной уровень - слепить прожекторами тех, кто не заплатил ? ну а почему нет :)) это ведь относительно гуманно..
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Max Bochkov
Ответ ffmp
Буду защитником дьявола, но эти господа на что жалуются то, которые и так построили бизнес на дойке народа. Заплати за услуги тех, кто приведет аномальное количество посетителей на твое заведение со своего кармана, а не города. Была тут статья, что отличие от Монако, Сингапура и Баку в том, что организация Вегаса является коммерческим, а не инициативой города/страны. Им нужно полностью окупить вложения, в том числе на покупку земли и постройку инфраструктуры на 200 лямов. С хера ли отели вдоль трассы поднимают цену, а когда Либерти угрожают им если не заплатят взнос, то идут жаловаться. Такая же история с казино и ресторанами. И почему прикидываются дураками типа «а будут же те, кто просто так пришел, им то что делать, сидеть под прожекторами??». Уверен на 100% что места под даты гп забронированы уже сейчас и даже если будут такие посетители, они составят от общего объема клиентов менее 5%, максимум 10%. 1500$ это еще небольшая сумма относительно цены билета, учитывая что самые дешевые билеты которые были распроданы в ноябре стоили ровно столько, а самые доступные сейчас стоят 6800$. Впрочем, ничего удивительного, одни бизнесмены жалуются на других таких же бизнесменов
Почему "дьявола"? Вполне нормальное поведение бизнеса для нормальной рыночной экономики. Сами то заведения однозначно собираются заработать с сильно завышенного чека, так что Либерти вполне обосновано и требует с них долю - продукт то их. Вопросы могут быть по размерам этой доли - почему именно 1500, а не 1400, почему не процент от прибыли, а фиксированная ставка, но это уже детали торга. Принципиально же всё правильно, как и Вы в своем комментарии...)
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