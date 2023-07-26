В Бразилии легализовали ставки на спорт

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В 2022 году в Бразилии состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Лула да Силва, в чьей предвыборной кампании важным пунктом значилась легализация ставок на спорт. Начиная с 2018 года закон находился в разработке и частично работал, при этом букмекерские конторы не платили налоги и работали в стране нелегально. 

Теперь все конторы прошли лицензирование и официально будут платить отчисления в бюджет.

Согласно прогнозам министра финансов Бразилии Фернандо Хаддада, правительство может получить более $423 млн доходов от налоговых поступлений уже в первый год после легализации.

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