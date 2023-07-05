BetBoom открывает линию на BetBoom Московский Кубок Селебрити

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Букмекерская компания BetBoom открывает линию на матчи BetBoom Московского Кубка Селебрити. Первые ставки на медийный футбол букмекер начнет принимать уже сегодня. Напомним, что скоро состоится второй тур нижней сетки. На «Сапсан Арене» в 17:00 встретятся «Амкал» и ФК «Деньги», а в 20:00 пройдет игра «Матч ТВ» с FC Bus. 8 июля пройдет финал верхней сетки между 2Drots и «БроукБойз».

«Первые матчи BetBoom Московского Кубка Селебрити прошли в серьезной борьбе, было сложно определить фаворитов и андердогов. Наши пользователи просили открыть линии – мы к ним прислушались. Коэффициенты на решающие матчи уже появились» – комментирует PR-директор BetBoom Михаил Даньшин 

Сделать ставку на матчи BetBoom МКС можно как на сайте и в приложении BetBoom, так и в пунктах приёма ставок.

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