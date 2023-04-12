Клиент BetBoom угадал 10 футбольных исходов из 10. Он стал миллионером

10 предсказанных исходов сделали клиента BetBoom миллионером – у него зашел кэф 215.29:

✅ Четвертое Класико в этом году впервые закончилось победой «Реала». Да еще крупнейшей выездной с 1963 года, тогда мадридцы выиграли со счетом 5:1. Сегодня в Лиге чемпионов Мадрид идет фаворитом с «Челси» − 1.71.

✅ Самый крупный кэф экспресса (3.20) на победу «Нанта» у «Лиона». Беттор поставил на победу хозяев, хотя они не обыгрывали «Лион» 7 игр и шли андердогами. Игра завершилась со счетом 1:0, дальше. – «Осер». Последняя встреча команд в начале года закончилась победой «Нанта» со счетом 1:0. Индивидуальный тотал этой команды больше 0,5 в линии BetBoom оценивается коэффициентом 1.48.

Напомним, что в BetBoom проходит акция «Экспресс дня». Ежедневно букмекер составляет пять экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1.15. Все подробности по ссылке: https://betboom.ru/actions/dayexpress