Смотри и ставь на матч «Спартак» – «Урал» в БЕТСИТИ

Не знаешь, где смотреть игру? Регистрируйся в БЕТСИТИ и смотри матч с бонусом до 100 000 рублей для новых игроков.

4-го марта в 18-м туре чемпионата России «Спартак» примет «Урал». Время начала матча – 14.00.

Красно-белые подходят к возобновлению РПЛ в прекрасной форме. Команда выиграла очередной межсезонный турнир и уверенно разобралась с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России. С «Уралом» спартаковцы также играют успешно: четыре победы в четырех последних встречах.

Аналитики БЕТСИТИ предрекают победу «Спартаку». На них предлагается поставить с котировкой 1.55. На ничью можно загрузить за 4.70, а победа «Урала» идет в линии с коэффициентом 5.60.

Игроки БЕТСИТИ согласны с экспертами: 79% от общего объема ставок приходятся на «Спартак» и лишь 8% остаются «Уралу». Остальные 13% остались за ничейным результатом.

Сделай ставку на матч «Спартак» – «Урал» и участвуй в розыгрыше 20 миллионов рублей.