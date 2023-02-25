У новичка «Баварии» праздник. Какие шансы, что настрой передастся команде?

BetBoom редко пишет про отдельно взятых футболистов — но для Дэйли БЛИНда сделал исключение. В честь Масленицы!

Когда Дэйли начинал играть в футбол, все поражались его сходству с отцом − Данни Блиндом, футболистом, а впоследствии и тренером «Аякса». Сейчас в карьере Дэйли 17 наград, и, вероятно, он сможет догнать своего отца, у которого 21 трофей!

Проще всего это сделать в Бундеслиге: на победу «Баварии» в чемпионате Германии в BetBoom кэф 1.16, на «Боруссию Д» − 9.00, а на «Унион» − 13.00.\

11 декабря 2019 года Дэйли узнал о проблемах с сердцем − во время матча ЛЧ «Аякс» − «Валенсия» Блинд упал на газон, но смог прийти в себя и доиграть встречу до конца. После он прошел медобследование, которое выявило у футболиста миокардит — воспаление сердечной мышцы. Ему провели операцию и имплантировали под кожу кардиовертер-дефибриллятор.

«Аякс» в этом сезоне Лигу чемпионов уже точно не возьмет, а вот у «Баварии» Блинда хорошие шансы: 4.50, ниже коэффициент только на «Сити».

После восстановления он продолжил играть, однако летом 2020, во время матча, ему снова стало плохо. Оказалось, что отказал дефибриллятор. К счастью, все закончилось удачно и Блинд продолжил карьеру.

Помните тот самый гол ван Перси головой в ворота Испании в 2014 году?

Так вот если бы не Блинд, его могло и не состояться − именно он отдал голевую передачу.

Кстати, в воскресенье «Бавария» проведет матч с «Унионом». В топе Бундеслиги сейчас накал − у «Баварии», «Боруссии Д» и «Униона» по 43 очка. На гол Блинда можно поставить за 15.00 — не обязательно в стиле ван Перси.

На то, что победу одержат хозяева поля, BetBoom дает кэф 1.34, на «Унион» − 9.10, на ничью − 5.44.

Поставить можно тут. Не только на Масленицу!