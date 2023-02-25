Кому достанется Olimpbet-Суперкубок Казахстана по футболу?

В битве за трофей сойдутся «Астана» и «Ордабасы»

В субботу, 25 февраля, определится обладатель первого трофея казахстанского футбольного сезона.

Футбол. Суперкубок Казахстана

«Астана» (Астана) – «Ордабасы» (Шымкент). 25 февраля, 15:00

По уже сложившейся традиции футбольный сезон в Казахстане стартует сразу с розыгрыша трофея – Суперкубка страны. Приз между собой разыграют действующий чемпион КПЛ и обладатель Кубка страны – «Астана» и «Ордабасы» соответственно.

Формально матч состоится на нейтральном поле, но «Астана Арена» – домашний стадион столичной команды, искусственный газон которого прекрасно знаком местным игрокам. Плюс родные болельщики, явно соскучившиеся за зиму по футболу, поэтому будут гнать своих любимцев вперед с удвоенной энергией.

Эти обстоятельства, как и серьезный статистический перевес семикратных чемпионов страны в противостоянии с шымкентцами, несомненно, дают определенное преимущество «Астане», что и подтверждают коэффициенты в линии на матч от самого популярного в Казахстане букмекера: П1 – 2.02, Х – 3.44, П2 – 3.64.

Однако не лишним будет напомнить, что перед прошлогодним завоеванием Кубка РК в полуфинале турнира «Орда» обыграла как раз «Астану», причем на ее поле. А затем там же, на «Астана Арене», в эпической битве с «Акжайыком» завоевала и трофей. Можно сказать, что столичный стадион приносит южанам удачу – на нем они одержали обе свои главные победы в истории клуба: помимо Кубка-2022, был еще и Суперкубок-2012.

«Ордабасы» провел очень мощную трансферную кампанию, подписав в зимний заявочный период несколько звездных по меркам Казахстана футболистов. Если главному тренеру южан Александрй Седневу удастся их быстро встроить в командную игру, «Астане» придется очень непросто. Да и без поддержки своих темпераментных болельщиков «Орда» точно не останется. «Астана», конечно, выглядит фаворитом предстоящего матча, но если трофей в итоге уедет в Шымкент, то вряд ли это будет суперсенсацией.

Эксперты Olimpbet сомневаются, что матч получится богатым на голы: Тот (2.5) М – 1.76, Б – 2, хотя кэф на ставку «Обе забьют: да» ниже, чем на «Обе забьют: нет» – 1.84 против 1.9.