10-титул Джоковича близок. Анализ мужских полуфиналов. 

Жаркие битвы на кортах Мельбурна уже заканчиваются. Остаётся буквально 3 встречи, в которых и решится обладатель очередного титула в Австралии.

Главнейшим фаворитом турнира являлся и является Новак Джокович. Легендарный теннисист довольно легко расправлялся с соперниками, проиграв только 1 сет в 5 матчах. 35-летний серб принял участие в турнире после выигранного “соседского” соревнования в Аделаиде. Джокович близок к тому, чтобы победить на AO в 10-ый юбилейный раз. Играя с травмой бедра , сербу удаётся показывать высочайший уровень игры, к которому не могут приблизиться молодые и здоровые игроки. Особо показательной встречей была с Андреем Рублевым, который провел превосходный турнир и перед игрой не казался явным аутсайдером. Однако, на деле опыт берет своё и Новак закрывает игру в три сета, при этом с весьма разгромным счетом. 21 титул Большого Шлема, 92 турнира за карьеру и возможно это число увеличится уже в выходные.

Свой полуфинальный матч Джокович проведет против американского теннисиста Томми Пола. Он в свою очередь отыграл не менее сильный турнир, но имелись трудные игры. Мало кто верит в победу американца, но списывать со счетов полуфиналиста никогда не стоит. Коэффициент на Пола составляет 10.5, а на серба – 1.05. Котировки показывают невероятное преимущество Новака. Не думаем, что молодой американец сможет забрать хоть один сет у Джоковича, но не забывайте про травму, которая может перевернуть игру с ног на голову. В данном случае результат встречи способен решить возраст, а не опыт.

Откровением турнира, на наш взгляд, стала игра Карена Хачанова. 20-ому номеру мирового рейтинга явно повезло на турнире. Сетка оказалась не самой сложной, а матч с одним из открытий турнира Себастианом Корда и вовсе закончился из-за травмы американца. Россиянин отдал только два сета за предыдущие матчи. Но в полуфинале ставки высоки и соперник попадался вероятно самый сильный из возможных.

Стефанос Циципас – второй претендент на финал. Грек производит впечатление игрока, которому постоянно не везет. Этот турнир может стать особенным. Вероятная схватка в финале с Новаком Джоковичем может привнести новых красок в игру Циципаса. Финал Ролан Гаррос 2021 года, тогда Стефанос, ведя в счете 2-0 из-за неопытности проиграл сербу 2-3, отдав титул. Будет ли данное воспоминание добавлять стимул? Коэффициент на победу греческого теннисиста составляет 1.41, на россиянина можно поставить с коэффициентом 3.24.

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