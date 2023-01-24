Досрочный финал: каков будет исход противостояния Джоковича и Рублева на Australian Open?

В среду, 25 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису станет известна вторая пара полуфиналистов в одиночном мужском разряде.

(5) Андрей Рублев (Россия) – (4) Новак Джокович (Сербия)

25 января, 14:30 (время Астаны)

Судя по номерам посева российского и сербского теннисистов, их четвертьфинальное противостояние смело можно назвать скрытым финалом АО-2023. В очной схватке за выход в квартет сильнейших австралийского «мэйджора» сойдутся четвертый (Джокович) и пятый (Рублев) номера посева на кортах Мельбурна.

При этом Новака однозначно можно считать главным фаворитом в борьбе за титул среди оставшихся в обойме Australian Open игроков. Так что будет вполне ожидаемо, если он в итоге приберет к рукам 22-й титул «Большого шлема» и догонит рекордсмена по этому показателю Рафаэля Надаля.

Но для этого «Джокеру» сначала необходимо сломить сопротивление Андрея Рублева, который демонстрирует в Мельбурне неимоверный характер. Достаточно сказать, что в матче четвертого круга против датского вундеркинда Хольгера Руне россиянин отыграл два матч-бола, а решающий тай-брейк в пятом сете выиграл, уступая по его ходу со счетом 0:5.

Да и опыт личных побед у Рублева над Джоковичем имеется – в прошлом году Андрей огорчил Новака на глазах сербских зрителей, обыграв его в финале турнира в Белграде, причем третью, решающую партию россиянин взял под ноль. Правда, этот успех Рублева был единичным – в двух других очных дуэлях победил «Нолле».

Поэтому вполне закономерно, что эксперты из Olimpbet считают экс-лидера мирового рейтинга явным фаворитом предстоящего поединка, что наглядно демонстрируют коэффициенты: П1 – 6.19, П2 – 1.14. Но действительно ли пропасть между шансами этих соперников на выход в полуфинал такая огромная? Это покажет только сам матч.

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Бен Шелтон (США) – Томми Пол (США)

25 января, 9:30

Если сражение Рублева с Джоковичем сравнимо с досрочным финалом АО-2023, то внутриамериканское дерби Шелтон – Пол самая что ни на есть встреча «темных лошадок». Ни тот, ни другой даже не были посеяны в Мельбурне, и вряд ли кто-то ожидал, что кто-то из этих парней доберется до второй недели австралийского Гранд-слэма, тем более – оба. Но теперь уже ясно, что один из них точно выйдет в полуфинал и добьется самого большого успеха в карьере.

Бен Шелтон на пять лет моложе своего соотечественника, при этом заметно выше и мощнее Томми Пола. Правда, в рейтинге АТР более юный Шелтон находится намного ниже Пола – 89-я и 35-я ракетки мира соответственно. Поэтому неудивительно, что аналитики Olimpbet отдают Томми больше шансов на победу: П1 – 2.99, П2 – 1.42.

Но чем бы ни закончилось противостояние представителей США, любой из них будет считаться очень желанным соперником по полуфиналу либо для Джоковича, либо для Рублева.

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