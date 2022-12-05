Азиатский день на ЧМ-2022 по футболу: смогут ли Япония и Южная Корея удивить Хорватию и Бразилию?

В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре определятся еще два четвертьфиналиста турнира.

Япония – Хорватия (21:00)

Сборная Японии, вне всяких сомнений, главная сенсация групповой стадии ЧМ-2022. «Синим самураям» удалось обыграть обоих фаворитов квартета Е – команды Германии и Испании, причем обе победы азиатской дружины получились, как под копирку, волевыми – с одинаковым счетом 2:1.

Хорватов после успешного противостояния «Бундестим» и «Красной Фурии» японцы уж точно не будут бояться. «Шашечные» не особо впечатлили на групповом этапе, дружина Златко Далича одержала всего одну победу – над явным аутсайдером квартета, сборной Канады. А командам Марокко и Бельгии «пламенные» даже не смогли забить, заняв в своей группе только второе место, пропустив вперед «Атласских Львов».

Команда Японии смотрится более сплоченным и сыгранным коллективом, предельно четко выполняющим тренерскую установку. К тому же, «Самураи» находятся в превосходной физической форме, они способны держать высочайший темп и успешно находиться под прессингом соперника на протяжении всего матча. А это на фоне очень возрастной сборной Хорватии может дать японцам серьезное преимущество.

Однако на стороне европейцев – колоссальный опыт, который в решающих матчах мундиаля невероятно важен. В общем, нас ждет потрясающе увлекательное сражение, без ярко выраженного фаворита. При этом ни один из исходов матча не станет неожиданностью. По традиции самая широкая линия на эту и другие игры чемпионата – у Olimpbet: П1 – 3.91, Х – 3.36, П2 – 2.12.

Бразилия – Южная Корея (01:00)

В отличие от первой пары игрового дня, в этом противостоянии различие в статусе соперников более чем очевидно: если Бразилия не выйдет в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре, это будет мегасенсацией.

Впрочем, одних «бразильцев», пусть и европейских, сборная Кореи на ЧМ-2022 уже обыграла. Речь идет о команде Португалии, одолев которую «Азиатские Тигры» завоевали право встретиться с «Пенаткампеонами» в 1/8 финала турнира.

«Кудесники мяча» – главные претенденты на выигрыш мундиаля, поэтому в споре с южнокорейцами они будут считаться неоспоримыми фаворитами. За бразильцев говорит и статистика личных встреч. Матч за выход в четвертьфинал мундиаля в Катаре станет четвертым в истории взаимоотношений этих команд, три предыдущих дуэли остались за южноамериканцами с общим счетом 10:1. В последний раз Бразилия и Южная Корея играли друг с другом совсем недавно, в июне 2022 года, и тогда «Пентакампеоны» победили 5:1.

Удастся ли азиатской команде вслед за Уругваем оставить не у дел еще одну южноамериканскую сборную и теперь уже по-настоящему удивить весь футбольный мир? Кэфы на игру демонстрируют красноречивый расклад: П1 – 1.34, Х – 5.44, П2 – 11.

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