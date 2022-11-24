Гол на 153-й минуте футбольного матча принес клиенту BetBoom свыше 1 200 000 рублей. Да, это не ошибка!

Середина прошлой недели надолго останется в памяти одного клиента BetBoom — он собрал успешный экспресс из десяти футбольных событий с коэффициентом 3 167,40 и поставил всего 380 рублей, выиграв в итоге 1 203 612 рублей.

Из всего купона стоит выделить матч португальского Кубка лиги между «Пенафьелем» и «Морейренсе». Беттор поставил на тотал больше 2,5. Первый гол забили на 30-й минуте. А второй был забит на 144-й минуте матча. И это не ошибка! Данный матч можно назвать одним из самых долгих за всю историю футбола. Дело в том, что игра длилась почти три часа. Причина была в отсутствии света на стадионе. Футболистам приходилось уходить на перерыв, но секундомер не останавливали. Третий и решающий для беттора гол был забит на 153-й минуте — перед самым финальным свистком. Ставка беттора зашла, и перебои со светом на стадионе сыграли ему на руку.

Тревожным матчем в купоне было товарищеское противостояние сборных Румынии и Словении. Клиент BetBoom поставил на тотал угловых ударов хозяев больше 5,5. Сборная Румынии смогла реализовать всего шесть угловых. Ставка беттора зашла, но не без нервов для него самого.

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