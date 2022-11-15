PARI: Бельгия и Хорватия поспорят за первое место в группе F ЧМ-2022

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится чемпионат мира по футболу — 22-й в истории. Букмекерская компания PARI открыла линию на итоги групповой стадии и плей-офф главного турнира года. В том числе клиенты могут спрогнозировать результат событий в группе F, где выступят сборные Бельгии, Хорватии, Марокко и Канады.

Сборная Бельгии на прошлом чемпионате мира, прошедшем в России, стала бронзовым призером. Команда едет в Катар с целью улучшить предыдущий результат. По оценке аналитиков PARI, именно у бельгийцев самые высокие шансы занять первое место в квартете. Это событие оценивается коэффициентом 1.57. А если подопечные Роберто Мартинеса не смогут выиграть группу, сыграет ставка по коэффициенту 2.40. Выход «красных дьяволов» в плей-офф (неважно, с первого или второго места) не подлежит сомнению и котируется за 1.08.

Если сборная Бельгии наберет в трех матчах семь очков и более, банк умножится в два раза. Заключить пари на то, что бельгийцы ограничатся шестью баллами и не смогут заработать больше, можно за 1.73. Кроме того, шансы этой команды забить на групповом этапе до пяти мячей или больше равны: на ТБ и ТМ 5.5 дается один и тот коэффициент 1.85. При этом бельгийцы пропустят скорее больше двух мячей, чем меньше, полагают аналитики. На ТБ 2.5 пропущенных мячей дается коэффициент 1.72, а на ТМ 2.5 — 2.00.

Среди остальных команд квартета самые высокие шансы выиграть группу имеют хорваты. Четыре года назад они дошли до финала мундиаля, где проиграли французам. Котировки на победу хорватской сборной в группе составляют 3.40. Расклад, при котором команда Златко Далича станет второй, более вероятен. Этому событию присвоен коэффициент 1.95. Заключить пари на то, что хорваты окажутся на третьем или четвертом месте, можно за 5.50 и 15.00 соответственно. Выход балканских футболистов в плей-офф оценивается коэффициентом 1.42, а вылет из группы идет за 2.90.

Эксперты PARI ожидают, что за первые три матча в Катаре сборная Хорватии скорее возьмет не более четырех очков. Спрогнозировать это событие можно за 1.75. Шансы хорватов набрать как минимум пять баллов оцениваются в 1.95. С высокой долей вероятности хорваты на групповой стадии забьют четыре или более мячей, а пропустят до трех. Котировки на эти события составляют 1.60 и 1.62 соответственно.

Сборная Марокко считается третьим по силам участником квартета F. Шансы представителей Африки на выход в плей-офф котируются за 3.50, на третье место в группе – за 2.45, на четвертое – за 2.30, а на первое – за 13.00. Заключить пари на досрочный вылет марокканцев до стадии плей-офф можно за 1.30, а если они прорвутся в плей-офф, сыграет ставка по коэффициенту 3.50.

Вероятность того, что в активе сборной Марокко по итогам групповой стадии окажутся четыре очка и более, оценивается коэффициентом 2.10. Если же африканские футболисты наберут максимум три балла, сыграет ставка за 1.65. Скорее всего, марокканцы забьют не более трех мячей. Котировки на это событие составляют 1.45. При этом более вероятно, что они пропустят до четырех голов, чем больше: ТМ 4.5 пропущенных мячей котируется за 1.68 против 2.05 на ТБ 4.5.

Ниже всех команд группы F аналитики PARI оценивают шансы сборной Канады. Поставить на то, что канадцы впервые в истории пробьются в плей-офф ЧМ, можно за 4.10. Вероятность их вылета уже по итогам групповой стадии более реальна – 1.25. Ставкой на выход Канады в плей-офф с первого места можно увеличить банк в 20 раз, если футболисты из этой страны сенсационно выиграют свою группу.

Шансы канадской сборной набрать больше двух очков по итогам группового этапа оцениваются также, как и вариант, при котором в активе канадцев будут только два балла или меньше. Котировки на эти исходы составляют 1.85. Аналогичным образом оцениваются шансы канадцев забить до двух или более голов. Кроме всего, Канада вряд ли позволит распечатать свои ворота больше пяти раз. Поставить на это можно за 1.65, а вот если североамериканская сборная будет вытаскивать из сетки от шести мячей и больше, сыграет ставка по коэффициенту 2.10.

Стоит отметить, что клиенты PARI не сомневаются, что группы выиграют именно бельгийцы. На «красных дьяволов» приходится почти 99% от всего объема ставок на первое место в квартете F. Еще чуть более 1% сделано на хорватов, а в Марокко и Канаду никто из бетторов не верит.

Сборная Бельгии входит в десятку главных фаворитов турнира в Катаре. Шансы бельгийцев завоевать титул чемпионов мира оцениваются коэффициентом 17.00. Заключить пари на триумф хорватов можно за 60.00. Ставки на победу Марокко или Канады принимаются за 400.00 и 500.00 соответственно.

Сборные Бельгии и Хорватии на ЧМ-2018 добились своих лучших результатов в истории выступлений этих команд на чемпионатах мира. Чтобы побить свои рекорды, бельгийцам как минимум нужно занять второе место, а хорватам завоевать титул. Сборная Марокко выступит на мундиале во второй подряд, а до этого марокканцы пропустили четыре турнира. Лучший их результат – выход в 1/8 финала в 1986 году. В свою очередь, канадцы сыграют на ЧМ во второй раз в своей истории. Их дебют состоялся в 1986 году, и тогда из группы они не вышли.