БК Фонбет и ХК «Авангард» вместе воспитают новых олимпийских чемпионов

Во время матча «Авангард» – «Сибирь» представители Академии омского клуба получили чек на 500 тысяч рублей на развитие детско-юношеского хоккея. Церемония передачи прошла в рамках торжественного открытия новой домашней арены в Омске.

Сергей Анохин, генеральный директор БК Фонбет рассказал:

«Омск воспитал немало звезд отечественного хоккея. Академия здесь работает качественно и плодотворно. Популяризация спорта и здорового образа жизни, развитие хоккея как в регионе, так и в целом в стране, помощь в самореализации подрастающего поколения – это ценности, которые разделяет «Авангард» и Фонбет. Именно поэтому наша компания передает чек на 500 тысяч рублей хоккейной академии «омских ястребов». Наше сотрудничество с клубом имеет долгосрочные перспективы и уверен, в будущем мы реализуем ни один совместный проект, направленный на воспитание новой плеяды блестящих хоккеистов из Омска».