«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Василия Уткина на матч АПЛ 2 октября

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2 октября в 16:00 по московскому времени в рамках девятого тура АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Сити» хорошо стартовал в нынешнем сезоне, хоть и не является лидером турнирной таблицы. На счету коллектива Пепа Гвардиолы 17 очков в 7 матчах, а также девятиматчевая беспроигрышная серия в официальных встречах. В последней игре «горожане» уверенно обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 3:0. В Лиге чемпионов «Сити» занимает первое место в группе, опережая ближайшего преследователя – дортмундскую «Боруссию» – на 3 очка. В двух турах «Сити» одержал две победы: над «Севильей» (4:0) и «Боруссией» (2:1).

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» стартовал в нынешнем сезоне с двух поражений. Однако Эрику Тен Хагу удалось взять ситуацию под контроль, и в следующих четырех турах МЮ уже праздновал победы. Манкунианцы обыграли «Ливерпуль» (2:1), «Саутгемптон» (1:0), «Лестер» (1:0), а также лидирующий в чемпионате «Арсенал» (3:0). В Лиге Европы схожая картина: после поражения в первом туре от «Реал Сосьедада» (0:1) во втором МЮ победил в гостях «Шериф» (2:0).

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

Последняя встреча команд завершилась крупной победой «горожан» (4:1). Правда, коллективы часто обмениваются победами в личных противостояниях. В 10 последних матчах 4 раза успех одерживал «Юнайтед» и еще 5 – «Сити».

Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» 2 октября

Обе забьют и «Манчестер Сити» победит за 2.65.

«Горожане» с приличным отрывом лидируют в АПЛ по количеству забитых мячей (23). МЮ не столь результативен (8 голов), однако забил в четырех последних играх чемпионата, а также в последнем манчестерском дерби. «Юнайтед» пока рано бороться с «Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы, скорее всего, своего не упустят, тем более перед домашними трибунами. Впрочем, реализовать хотя бы один момент МЮ вполне по силам.

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