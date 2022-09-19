«Сент-Миррен» оформил главный апсет выходных: обыграли «Селтик» с кэфом выше 13.00

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В восьмом туре чемпионата Шотландии по футболу «Сент-Миррен» обыграл на своем поле «Селтик» со счетом 2:0. 

Поражение стало для «Селтика» первым в чемпионате: в первых шести турах чемпион непременно побеждал. Для клуба матч стал третьим подряд без побед: до этого были поражение от «Реала» и ничья с «Шахтером» в Лиге чемпионов. 

«Сент-Миррен» идет в верхней части турнирной таблицы, но в успех команды на родном стадионе букмекеры не верили. Аналитики давали чуть больше 13.00 на победу хозяев, что примерно равно 8% вероятности. 

Отметим, что «Сент-Миррен» дважды ударил по воротам «Селтика», реализовав 100% свои моментов.

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