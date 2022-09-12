Заокеанские матчи принесли клиенту Olimpbet 383 570 рублей

Клиент Olimpbet собрал мощный экспресс с общим коэффициентом 767.14. Игрок добавил в купон 11 матчей из чемпионатов Бразилии, Колумбии, а также первой и второй лиг США.

Интересно, что самая проходная на первый взгляд ставка в купоне заставила клиента понервничать. Игрок поставил на «обе забьют» в матче «Далласа» и «Лос-Анджелеса» за 1.60. Черно-золотые открыли счет в конце первого тайма, а соперники забили ответный гол только на 78-й минуте.

В матче «Нью-Йорк Ред Буллз» – «Нью-Инглэнд Революшн» беттор поставил на победу первой команды за 1.75. Нью-йоркцы пропустили первыми в начале второго тайма, отыгрались уже через пять минут и вышли вперед лишь за 12 минут до конца основного времени, забив мяч с пенальти и победив со счетом 2:1.

Во встрече «Чикаго Файр» – «Интер Майами» игрок поставил на «обе забьют» за 1,68. У чикагцев проблем с атакой не было: к 64-й минуте они отличились дважды. «Интер» забил с пенальти только на 77-й минуте. Автором гола стал Гонсало Игуаин, который установил для беттора нужный результат.

Благодаря отличным знаниями американского и латиноамериканского футбола клиент Olimpbet выиграл 383 570 рублей. Букмекерская компания поздравляет счастливчика и напоминает об акциях и бонусах, с условиями которых можно ознакомиться на сайте olimp.bet и в мобильном приложении.