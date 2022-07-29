Стратегия ставок на тотал меньше? Клиент BetBoom собрал два «низовых» экспресса и выиграл почти 2 000 000 рублей!

Клиент BetBoom выиграл 1 999 925 рублей с двух успешных экспрессов: коэффициент одного купона составил 80,77, а другого – 56,19.

Похоже, беттор очень хорошо разбирается в южноамериканском футболе. Абсолютно все его экспрессы состояли из ставок на тоталы меньше в Южной Америке. Один из купонов и вовсе состоял из ставок только на ТМ 2,5. В экспрессы вошли следующие события:

Как бывает с «низами», экспрессы могли сорваться в последний момент. Например, в матче кубка Аргентины между «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс» хозяева забили два мяча уже в первом тайме – вторая половина, к счастью беттора, оказалась безголевой.

Опасной можно назвать и игру «Депортиво Мальдонадо» с «Монтевидео Сити Торке» в рамках чемпионата Уругвая. Неизвестно, какая была стратегия у беттора и почему он ее придерживался, но последние личные встречи команд заканчивались тремя и даже пятью голами. Повезло – в этот раз сыграли 1:1.

Беттор решил подстраховаться на женском футболе: вместо привычных ТМ 2,5 выбрал безопасный ТМ 3,5. Не зря: «Унам Пунас» победил 2:1.

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