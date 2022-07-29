Угадай исходы пяти боев на UFC 277 и выиграй до 200 000 фрибетов в BetBoom!

В ночь на 31 июля в Далласе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В честь этого BetBoom запустил акцию «Спортивный оракул», в которой разыграет 200 000 фрибетов!

Для участия нужно сделать ставку от 200 рублей на любое спортивное событие до 31 июля и угадать исходы боев в специальном разделе сайта:

● Джулианна Пенья (9,37% клиентов BetBoom поставили на победу) – Аманда Нунес (90,63%)

● Брэндон Морено (11,39%) – Кай Кара-Франс (88,61%)

● Деррик Льюис (12,87%) – Сергей Павлович (87,13%)

● Карлос Диего Феррейра (80,22%) − Дрэккер Клозе (19,78%)

● Магомед Анкалаев (99,95%) – Энтони Смит (00,05%)

Призовой фонд 200 000 фрибетов будет поровну разделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы пяти боев. Фрибеты будут начислены автоматически в понедельник 1 августа в 15:00. Отметим особенность турнира − главный бой вечера будет между девушками. Аманда Нуньес и Джулианна Пенья сразятся за чемпионский пояс в наилегчайшем весе. Также на UFC 277 выступят два российских бойца − Сергей Павлович и Магомед Анкалаев.