Житель Мытищ выиграл в клубе BetBoom 2,5 млн рублей: в среду у него зашел экспресс с коэффициентом 8,36, а в пятницу – 4,29!

Житель подмосковного города Мытищи посетил один из клубов BetBoom и собрал там два очень успешных экспресса. В прошлую среду у него зашел коэффициент 8,36, а через день – 4,29! Поставив 200 000 рублей на каждый экспресс, он выиграл 2 530 032 рубля!

Беттор предпочитал ставить на «Уимблдон», но один из экспрессов разбавил Кубком Матч Премьер. Так он решил, что «Зенит» обыграет в предсезонном турнире ЦСКА. Ставка зашла легко – 0:3 в пользу действующих чемпионов

В теннисе самым напряженным исходом была парная игра Далмы Галфи и Дайаны Ястремской с Белиндой Бенчич и Сторм Сэндерс. Беттор посчитал, что форы 1,5 по сетам на Д.Галфи и Д.Ястремскую будет достаточно для победы в экспрессе. В итоге Галфи и Ястремская с трудом, но взяли второй сет – 7:6.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке