Olimpbet запускает конкурс прогнозов на Hardcore FC

Лига кулачных боев Hardcore Fighting Championship готовится к одному из самых масштабных турниров в своей истории. 25 июня на «ЦСКА Арене» в Москве пройдет масштабный ивент, который завершит второй сезон промоушена. Главным событием вечера станет титульный бой Самата «Кыргыза» Абдырахманова против Лендруша «Леко» Акопяна. Победитель этого поединка заберет чемпионский пояс организации.

Букмекерская компания Olimpbet, официальный партнер Hardcore FC, запускает специальный конкурс прогнозов, приуроченный к грандиозному ивенту. На кону – iPhone 13, Apple Watch 6, AirPods Pro и 40 000 рублей фрибетами. Кроме этого, еще десять счастливчиков смогут бесплатно попасть на турнир 25 июня.

Как участвовать в розыгрыше призов

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Каждому событию будет соответствовать определенное количество баллов. Десять участников, которые наберут наибольшее количество очков в конкурсе прогнозов, получат один из призов. Результаты будут подведены после ивента.

Но первую порцию подарков Olimpbet раздаст 24 июня. Среди всех участников конкурса компания случайным образом определит 10 счастливчиков, которые получат билеты на турнир Hardcore FC на «ЦСКА Арене».

А всем новым клиентам компания дарит 2000 рублей по промокоду HARD. Делайте ставки вместе с Olimpbet и забирайте не только выигрыши, но и ценные призы.