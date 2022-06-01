BetBoom отправила РПЛ предложение на 7,2 млрд без титульного спонсорства за 4 года

Букмекерская компания BetBoom предложила Российской премьер-лиге спонсорский контракт на 7,2 млрд рублей в течение четырех лет. Соответствующее письмо президент компании Константин Макаров отправил на имя главы РПЛ Ашота Хачатурянца.

Тендер на генеральное спонсорство прошел в два этапа и завершился в феврале 2022 года. В результате победу одержала «Лига Ставок» с предложением около 15 млрд рублей, однако в мае компания отозвала свое предложение.

Аукцион на титульное спонсорство РПЛ, в котором планировали принять условия банковские группы, также несколько раз переносился и до сих пор не признан состоявшимся.

Таким образом, на данный момент Российская премьер-лига на следующий сезон не имеет крупных спонсоров за исключением прав на трансляцию («Матч ТВ»), согласно которому лига получит 6,6 млрд в сезоне 2022/23.