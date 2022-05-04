Меняйте джекпоны на фрибеты по выгодному курсу! Новая акция от «Лиги Ставок» продлится больше месяца

С 4 мая по 6 июня 2022 года клиенты букмекерской компании «Лига Ставок» смогут получать фрибеты в обмен на джекпоны, которые начисляются им для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.

Напомним, что джекпоны — это игровые купоны, которые участвуют во всех розыгрышах призового фонда акции «Джекпот. Большой куш». Они начисляются за каждые 500 рублей чистого выигрыша или не сыгравшей ставки.

Количество джекпонов для одного пользователя не ограничено. При этом джекпон, номер которого не выпал в ежедневном розыгрыше, продолжает участвовать в еженедельном и ежемесячном розыгрышах, а также в запланированном на 17 декабря 2022 года итоговом, когда весь годовой «Джекпот» будет обязательно разыгран.

Подробные правила «Джекпота»

Чем больше джекпонов получает клиент «Лиги Ставок», тем выше вероятность его выигрыша. Однако с 19:00 (мск) 4 мая по 19:00 (мск) 6 июня накопленные джекпоны можно будет еще и менять на фрибеты по курсу 1 к 1 (то есть, один фрибет за один джекпон)! Минимальное число джекпонов в рамках одной обменной операции — 10. А всего за период действия акции можно «конвертировать» во фрибеты до 100 000 джекпонов!

После обмена джекпоны не участвуют в розыгрышах «Джекпота». А полученные фрибеты можно использовать для ставок вида «одинар» в течение 7 дней.

Отметим, что по состоянию на 4 мая 2022 года в рамках акции «Джекпот» разыграно 114 675 000 рублей. Эта сумма была распределена между 6 178 победителями, многие из которых выигрывали несколько раз. Самый большой приз составил 5,2 миллиона. Однако с каждой неделей и месяцем ставки повышаются за счет увеличения накапливаемой части призового фонда. Так, «Джекпот» для ближайшего еженедельного розыгрыша, который пройдет 9 мая, составит 1 000 000 рублей (помимо 50 фиксированных призов по 50 тысяч).

Если вы еще не включились в акцию «Джекпот. Большой куш», самое время это сделать! Ничего подобного на российском букмекерском рынке нет!

Только «Лига Ставок» дает своим клиентам шанс совершенно бесплатно стать миллионером!

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