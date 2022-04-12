Сегодня BetBoom начинает розыгрыш 500 000 фрибетов! Нужно назвать победителей ответных матчей Лиги Чемпионов в акции «Футбольный Оракул»

Сегодня BetBoom начинает розыгрыш 500 000 фрибетов среди всех своих клиентов в акции «Футбольный Оракул», приуроченной к ответным матчам 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Для участия необходимо перейти на сайт, а также сделать одну или несколько ставок на общую сумму от 1000 рублей на матчи Лиги Чемпионов.

Прогнозы принимаются до 21:00 по МСК. Для победы нужно назвать победителей в матчах:

● «Бавария» – «Вильярреал» (12 апреля в 22:00 МСК)

● «Реал Мадрид» – «Челси» (12 апреля в 22:00)

● «Атлетико» – «Манчестер Сити» (13 апреля в 22:00)

● «Ливерпуль» – «Бенфика» (13 апреля в 22:00)

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 14 апреля в 15:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 500 тысяч фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.

Полуфиналы Лиги Чемпионов пройдут 26-27 апреля и 3-4 мая. А это значит, что «Футбольный Оракул» будет создан и на них. Следите за акциями на сайте БК BetBoom!